Arcelormittal : Réduction des pertes en 2020

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal gagne 1% après la publication par le géant de la sidérurgie, d'une perte par action réduite à 0,64 dollar au titre de 2020, contre 2,42 dollars l'année précédente, alors que les analystes n'espéraient qu'une réduction moins importante.



Son EBITDA a diminué de 17% à 4,3 milliards de dollars, un niveau là aussi supérieur au consensus, pour des revenus en contraction de 25% à près de 53,3 milliards et des livraisons d'acier en volume en recul de 18% à 69,1 millions de tonnes.



Le conseil propose de relancer le dividende de base aux actionnaires à 0,30 dollar par action (qui sera versé en juin 2021), et de rendre 570 millions de dollars de capital aux actionnaires par le biais d'un nouveau programme de rachat d'actions en 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ARCELORMITTAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok