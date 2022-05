Arcelormittal : Recrute une responsable mondiale de la DRH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la nomination, à compter du 1er septembre 2022, de Stephanie Werner-Dietz en tant que vice-présidente exécutive et responsable mondiale des ressources humaines, un poste basé au siège de la société, au Luxembourg.



Elle succédera ainsi à Bart Wille qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de cette année après une carrière de 37 ans dans la gestion des ressources humaines.



Stephanie Werner-Dietz rejoint ArcelorMittal en provenance de Nokia, où elle travaillant comme DRH et membre de l'équipe de direction du groupe, et a occupé divers postes de direction des ressources humaines en Allemagne, en Finlande, en Chine, en Suisse, aux Philippines, aux États-Unis et en Roumanie.





