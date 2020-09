Arcelormittal : Rachat d'actions pour un maximum de 500 M$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui un programme de rachat d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 13 juin 2020.



Cette opération est réalisée suite à l'annonce d'un accord définitif aux termes duquel Cleveland-Cliffs Inc. acquerra 100 % des actions d'ArcelorMittal USA pour une combinaison de liquidités et d'actions.



Les actions acquises dans le cadre du programme sont destinées i) à satisfaire les obligations d'ArcelorMittal au titre des titres de créance échangeables en actions, et/ou ii) à réduire son capital social.



ArcelorMittal a l'intention de racheter, entre le 28 septembre 2020 et le 31 mars 2021, des actions pour un montant total maximum de 500 millions de dollars US.



