Arcelormittal : Protocole d'accord dans la durabilité

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal et Kirchhoff Automotive, qui développe et produit des structures métalliques et hybrides complexes pour les carrosseries et les châssis, ont signé un protocole d'accord portant sur le développement d'un acier à faibles émissions de carbone pour les voitures et les camions.



L'accord couvre un certain nombre de domaines de développement et de solutions sidérurgiques, mais son principal objectif est de renforcer la collaboration entre les deux entreprises sur les questions de durabilité.



Cela inclut un projet visant à développer et à tester l'utilisation de l'Usibor1500® XCarb® recyclé et produit de manière renouvelable d'ArcelorMittal (qui est fabriqué à partir d'acier recyclé et d'électricité 100% renouvelable) dans les pièces à haute résistance que KIRCHHOFF Automotive fournit aux principaux équipementiers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.



La famille de produits XCarb® s'étendra au fur et à mesure que l'entreprise investira dans la décarbonisation du processus de fabrication de l'acier en Europe, conformément à son objectif de réduire les émissions de CO2 de 35 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



