Arcelormittal : Protocole d'accord avec Gonvarri Industries

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que sa division ArcelorMittal Europe - Flat Products a signé un protocole d'accord avec Gonvarri Industries afin de coopérer autour de la réduction des émissions de CO2 et de renforcer les performances des deux structures en matière de développement durable.



Pour rappel, Gonvarri Industries est présenté comme un leader dans le traitement de l'acier plat avec une production annuelle d'environ 5 millions de tonnes d'acier traité. La société est d'ailleurs un client majeur d'ArcelorMittal Europe - Flat Products.



'La signature de l'accord avec notre précieux client et partenaire Gonvarri, est l'aboutissement de mois de collaboration, dans le but de réduire davantage les émissions de CO2 et d'explorer toutes les opportunités dont nous disposons pour renforcer la durabilité de nos activités', résume Yves Koeberle, dirigeant d'ArcelorMittal Europe - Flat Products.



ArcelorMittal Europe rappelle s'être fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 35 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



