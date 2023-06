Arcelormittal : Projet d'usine d'électrolyse du fer

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal et John Cockerill annoncent leur intention de construire la première usine d'électrolyse du fer à basse température à l'échelle industrielle au monde, usine qui devrait entrer en production en 2027.



L'usine Volteron produira dans un premier temps entre 40.000 et 80.000 tonnes par an de tôles de fer, mais une fois que la technologie aura fait ses preuves à cette échelle, l'intention est d'augmenter sa capacité annuelle à entre 300.000 et un million de tonnes.



Volteron, procédé d'électrolyse directe à froid sans carbone, extrait le fer du minerai en utilisant l'électricité. Les plaques de fer créées au cours du processus d'électrolyse sont ensuite transformées en acier dans un four à arc électrique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel