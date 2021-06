Arcelormittal : Premier investissement via XCarb

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir réalisé son premier investissement via le fonds d'innovation XCarb depuis le lancement de l'initiative en mars 2021, un investissement d'un montant initial de 10 millions de dollars dans Heliogen.



La technologie d'Héliogen exploitera l'énergie solaire en utilisant un champ de miroirs qui agira comme une loupe de plusieurs acres pour concentrer et capter la lumière du soleil, qui sera ensuite convertie en chaleur, en électricité ou en carburants propres.



Dans le cadre d'un partenariat plus large, en plus de l'investissement de 10 millions de dollars, ArcelorMittal et Heliogen ont signé un protocole d'entente qui vise à évaluer le potentiel des produits d'Heliogen dans plusieurs aciéries du groupe.



