Arcelormittal : Plusieurs nominations en Europe

(CercleFinance.com) - Après l'annonce de la nomination d'Aditya Mittal au poste de directeur général d'ArcelorMittal, la société a procédé à plusieurs nominations au sein de son équipe de direction en Europe.



Geert Van Poelvoorde succède ainsi à Aditya Mittal en tant que directeur général d'ArcelorMittal Europe. Depuis 2014, Geert Van Poelvoorde occupait la fonction de directeur général d'ArcelorMittal Europe - Flat Products.



Par ailleurs, afin de pallier le départ de Geert Van Poelvoorde, Yves Koeberle a été nommé directeur général d'ArcelorMittal Europe - Flat Products, avec effet immédiat.



Yves Koeberle, vice-président d'ArcelorMittal, dirigeait ArcelorMittal Sourcing et l'organisation européenne des achats depuis 2013, et était à la tête d'ArcelorMittal Shipping depuis 2018.



