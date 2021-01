Arcelormittal : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur ArcelorMittal et relève son objectif de cours de 20 à 25 euros, après l'annonce par ArcelorMittal Europe d'une nouvelle hausse de prix de l'acier, après déjà deux hausses en décembre.



Le bureau d'études anticipe ainsi des 'marges de hauts de cycle dès le premier semestre 2021' et pointe que 'l'objectif de sept milliards de dollars de dette nette d'AM, censé déclencher un retour de cash aux actionnaires aura été atteint plus tôt que prévu'.



'AM est la valeur la plus exposée aux prix spot (60% du CA), bénéficie du levier opérationnel le plus fort, a considérablement dérisqué son bilan et affiche une valorisation attrayante (VE/EBITDA 2022 de 3,8 fois contre 6,0 fois historiquement)', résume l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.