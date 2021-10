Arcelormittal : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ArcelorMittal, avec un objectif de cours ramené à 50 euros, contre 52 euros précédemment.



Le bureau d'analyses révise aussi à la baisse sa prévision d'EBITDA au 3e trimestre 2021, estimant que 'les livraisons d'ArcelorMittal pourraient refléter le ralentissement du segment automobile en Europe et en Amérique du Nord'.



Oddo révise également à la baisse ses prévisions d'EBITDA pour les prochaines années, de 22 à 20,7 Mds$ en 2021, de 16,1 à 15,2 Mds$ en 2022, puis de 10,7 à 10,2 Mds$ en 2023.





