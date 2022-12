Arcelormittal : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ArcelorMittal, avec un objectif de cours réduit de 37 à 35 euros, pointant une séquence de résultats à court terme moins favorable.



Après s'être entretenu avec la société, le bureau d'analyses rapporte que 'le 4e trimestredevrait être le plus faible depuis 2020', à cause de la conjoncture mondiale.



'La situation est la plus difficile en Europe (42% de l'EBITDA 22e) où le déstockage violent chez les distributeurs déjà à l'oeuvre au T3 va désormais de pair avec la baisse de la demande finale', indique l'analyste qui pointe des signaux 'mitigés' pour 2023.





