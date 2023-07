Arcelormittal : Oddo BHF réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre ArcelorMittal, avec un objectif de cours réduit de 37 à 35 euros.



Alors qu'ArcelorMittal doit publier ses résultats au titre du 2e trimestre le 27 juillet, Oddo BHF anticipe un EBITDA de 2,38 Mds$, en ligne avec le consensus Visible Alpha (2,4 Mds$).



'Par contre, la génération de cash devrait rester modeste avec un FCF attendu à 297 M$ en raison de la hausse des Capex et de la consommation saisonnière du BFR avant une forte amélioration prévue au 2e semestre', note l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF indique avoir laissé ses estimations 2023 inchangées avec un EBITDA prévu à 7,93 Mds$ (vs 7,91 Mds$) en ligne avec le consensus.



Cependant, 'nous avons revu légèrement en baisse nos attentes sur 2024 (-4% à 8,40 Mds$, 5% au-dessus du consensus) et 2025 (-2% à 9,71 Mds$, 15% au-dessus) avec l'intégration d'un scénario de prix moins favorable', souligne le broker.



