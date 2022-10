Arcelormittal : Nouvel investissement dans Form Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir investi 17,5 M$ supplémentaires dans Form Energy via son fonds XCarb® Innovation. Il s'agit du 2e investissement d'ArcelorMittal dans cette société, après un premier investissement de 25 M$ annoncé en juillet 2021.



L'investissement s'inscrit dans le cadre d'un tour de financement de série E sursouscrit de 450 millions de dollars de Form Energy.



Form Energy a été fondée en 2017 et développe, fabrique et commercialise une nouvelle classe de systèmes de stockage d'énergie visant à la mise en place d'un réseau électrique fiable et entièrement renouvelable toute l'année.



Cette société est actuellement engagée dans un processus de sélection d'un site pour sa première usine de fabrication de batteries à grande échelle.



Par ailleurs, les deux parties ont également signé un accord de développement conjoint pour explorer le potentiel d'ArcelorMittal de fournir à Form Energy du fer réduit direct pour ses technologies de batterie.





