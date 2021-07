Arcelormittal : Les sites européens certifiés 'responsables'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé mardi que ses sites allemands, belges et luxembourgeois étaient désormais certifiés 'ResponsibleSteel', un nouveau standard 'responsable' destiné à l'industrie de l'acier.



Dans un communiqué, le sidérurgiste indique que ses sites de Geel, Genk, Gent et Liège (Belgique), de Belval, Differdange et Rodange (Luxembourg) et Brême et Eisenhüttenstadt (Allemagne) ont tous obtenu la certification.



Créée en 2015, ResponsibleSteel est une organisation à but non lucratif qui regroupe des entreprises allant de BMW à HSBC et qui s'est fixé comme objectif d'assurer un avenir 'plus responsable' à l'industrie sidérurgique.



Ses normes de certification reposent sur des critères tels que l'émission de gaz à effet de serre, l'utilisation responsable de l'eau, le respect du droit du travail et l'intégrité des entreprises.



Après la conduite de la phase initiale de ce programme en Europe, ArcelorMittal compte obtenir la certification pour plusieurs de ses sites à travers le monde.



