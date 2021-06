Arcelormittal : Les actionnaires approuvent le dividende

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir que toutes les résolutions présentées aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle et de l'Assemblée générale extraordinaireont été approuvées 'à une forte majorité.'



Les actionnaires ont notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,3 dollar par action et entériné les réélections de Karyn Ovelmen et de Tye Burt ainsi que l'élection de Clarissa Lins comme administrateurs pour une durée de trois ans.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

