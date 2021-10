Arcelormittal : Lauréat d'un World Excellence Awards de Ford

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a été nommé lauréat du 'Supplier Sustainability Award' lors des 'World Excellence Awards' organisés par Ford, cette semaine à Detroit (Etats-Unis).



Ces 'Awards' visent à récompenser les entreprises qui dépassent les attentes et atteignent les plus hauts niveaux d'excellence en matière de qualité, de coût, de performance et de livraison.



' Nous sommes honorés d'être récompensés par un Supplier Sustainability Award pour nos efforts en matière de chaîne d'approvisionnement, a réagi John Brett, directeur général d'ArcelorMittal North America.



'Grâce à notre engagement envers l'IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), nous assurons un approvisionnement responsable pour nos aciers et nous sommes ravis d'être reconnus pour nos efforts par Ford, l'un de nos clients les plus précieux', a-t-il ajouté.





