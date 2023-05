Arcelormittal : Lancement d'un programme de rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions devant porter sur un maximum de 85 millions de titres.



Ce programme, qui se terminera en mai 2025, vise à réduire le capital du groupe via l'annulation d'actions, à financer les plans de rémunération des salariés et à alimenter l'émission d'obligations convertibles, précise le sidérurgiste dans un communiqué.



Son ampleur dépendra du niveau de trésorerie disponible générée par le groupe, de l'autorisation des actionnaires et des conditions de marchés, ajoute-t-il.



Le géant de l'acier avait annoncé hier, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, avoir finalisé son précédent programme de rachats d'actions, suite à l'acquisition de 19,1 millions de titres cette année.



