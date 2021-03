Arcelormittal : Lancement d'un fonds d'innovation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le lancement du 'fonds d'innovation XCarb', qui prévoit d'investir jusqu'à 100 millions de dollars par an dans des entreprises développant des technologies pouvant 'soutenir et accélérer la transition vers la sidérurgie neutre en carbone'.



'Pour être admissibles au financement, les entreprises doivent mettre au point des technologies directement applicables et à échelle commerciale, qui offrent un fort potentiel de décarbonisation du processus de fabrication de l'acier', explique-t-il.



Le fonds Xcarb sera dirigé par un comité d'investissement composé de cadres supérieurs provenant de fonctions et de segments des activités mondiales d'ArcelorMittal et présidé par le directeur général.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.