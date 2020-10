Arcelormittal : Lance le rachat de ses obligations

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le lancement d'une offre publique visant à acheter au comptant, la totalité de ses obligations en circulation à 6,125%, échéant en 2025.



Ces obligations peuvent être valablement déposés à tout moment jusqu'au 13 octobre 2020, à 17 h 00, heure de New York - à moins que l'offre ne soit prolongée ou résiliée plus tôt.





