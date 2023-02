Arcelormittal : L'UE valide une aide allemande de 55 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé une mesure allemande de 55 millions d'euros destinée à aider ArcelorMittal à construire une usine de démonstration pour la production d'acier vert à partir d'hydrogène renouvelable.



Cette mesure contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie de l'UE en matière d'hydrogène et du contrat vert européen, tout en aidant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte conformément au plan REPowerEU.



La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence, a déclaré : 'L'aciérie verte contribuera à réduire les émissions dans un secteur à forte intensité et fournira des informations pour le développement de cette technologie dans l'ensemble de l'UE.'



L'aide prendra la forme d'une subvention directe et soutiendra la construction et l'installation d'une installation de production de démonstration utilisant de l'hydrogène 100 % renouvelable.



L'usine aura une capacité annuelle de 100 000 tonnes de fer réduit direct, un intrant clé pour la production d'acier. L'usine de démonstration devrait commencer à fonctionner en 2026. Une fois achevé, le projet devrait permettre d'éviter le rejet de plus de 700 000 tonnes de dioxyde de carbone au total.



