Arcelormittal : L'UE autorise l'acquisition de Condesa Tubos

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Condesa Tubos (Espagne) par ArcelorMittal Aceralia Basque (Espagne), contrôlée par ArcelorMittal (Luxembourg).



Condesa est un fabricant de différents types de petits tubes soudés en acier au carbone et exploite trois sites en Espagne et un site en Allemagne.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'ArcelorMittal exerce déjà un contrôle conjoint sur Condesa et que les parts de marché cumulées des entreprises sont modérées.



