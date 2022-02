Arcelormittal : L'Etat soutien le plan d'investissement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En visite aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le soutien du gouvernement français au programme de décarbonation d'ArcelorMittal en France, impliquant un investissement de 1,7 milliard d'euros dans ses sites de Fos-sur-Mer et Dunkerque en France.



L'investissement doit permettre 'une transformation profonde de la sidérurgie en France et une réduction totale de près de 40 % ou 7,8 millions de tonnes par an des émissions de CO2 d'ArcelorMittal en France d'ici 2030'.



Dans ce cadre, ArcelorMittal a notamment prévu la construction d'un four à arc électrique à Fos-sur-Mer, ainsi que la construction d'une unité de réduction directe du fer (DRI) de 2,5 millions de tonnes à Dunkerque.



Les nouvelles installations industrielles seront opérationnelles à partir de 2027 et remplaceront progressivement 3 hauts fourneaux sur 5 d'ArcelorMittal en France d'ici 2030 (2 sur 3 à Dunkerque, 1 sur 2 à Fos).





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.