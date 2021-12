Arcelormittal : Jefferies reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur ArcelorMittal, avec un objectif de cours ajusté de 42 à 41 euros, dans une note sur le secteur sidérurgique européen pour lequel il déclare rester positif pour 2022.



'Avec des bilans les meilleurs depuis plus de 10 ans, de fortes marges pour l'acier et une baisse des vents contraires du fonds de roulement, nous prévoyons une année record pour le free cash-flow en 2022 (21% de rendement sectoriel)', affirme le broker.



Jefferies pointe une progression de 4,8% attendue pour la demande en acier en Europe l'année prochaine, la ramenant à ses niveaux d'avant la pandémie (2019), avec notamment un effet rattrapage dans l'industrie automobile après les pénuries de puces.



