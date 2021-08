Arcelormittal : Jefferies maintient son conseil 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur ArcelorMittal avec un objectif de cours maintenu à 40 euros, soulignant du potentiel de hausse concernant les redistributions aux actionnaires du sidérurgiste.



Le broker prévoit qu'ArcelorMittal, dans sa politique actuelle, générera 10,4 milliards de dollars de retours aux actionnaires jusqu'en 2023, mais que 'des prix et marges robustes entraîneront aussi un nouveau désendettement important qui n'est plus une priorité'.



'S'il redistribuait ses surplus de flux de trésorerie, laissant sa dette nette neutre, les retours totaux pourraient se monter à 15,7 milliards de dollars, soit 66% au-dessus du consensus actuel et équivalent à 43% de sa capitalisation boursière actuelle', souligne-t-il.



