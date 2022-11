Arcelormittal : Investit 25 M$ dans TerraPower

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir investi 25 millions de dollars dans la société d'innovation nucléaire TerraPower par le biais de son XCarb Innovation Fund.



L'investissement s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de capital de 830 millions de dollars que TerraPower a conclue.



Fondée par Bill Gates en 2008, TerraPower a passé la dernière décennie à investir et à développer des technologies nucléaires révolutionnaires, précise ArcelorMittal.



Sa technologie phare est Natrium, qui comprend un réacteur rapide au sodium combiné à un système de stockage d'énergie à base de sels fondus.



TerraPower connaît une croissance importante et construit actuellement son premier réacteur Natrium, dans le Wyoming, avec un réacteur rapide au sodium de 345 MW et un système de stockage d'énergie qui pourra parallèlement augmenter la production à 500 MW pendant les pics de demande.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.