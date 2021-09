Arcelormittal : Gagne 2%, un analyste réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% profitant de l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'analyse réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 40 euros sur ArcelorMittal, après une journée de réunions d'investisseurs australiens avec des responsables du géant de la sidérurgie.



'Malgré le ralentissement de l'automobile, ArcelorMittal reste optimiste quant à la situation globale de la demande et à l'impact des négociations contractuelles sur les bénéfices de 2022', rapporte le broker.



'Les objectifs de croissance restent sur ce qui est déjà dans le portefeuille et la décarbonation continue d'être un thème majeur dans l'évaluation non seulement de la stratégie d'entreprise, mais du cycle d'investissement', poursuit-il.



