Arcelormittal : En hausse après l'analyse de Bank of America

(CercleFinance.com) - Le titre termine dans le vert profitant de l'analyse de Bank of America. Le bureau d'études réitère sa recommandation 'achat' sur ArcelorMittal avec un objectif de cours relevé à 28 euros, ajoutant le titre du géant de la sidérurgie à sa liste de meilleures idées d'investissements 'Europe 1'.



Le broker remonte ses hypothèses de prix de l'acier européen pour 2021 et met à jour son modèle, entrainant un EBITDA estimé en hausse de 29% à 7,6 milliards de dollars.



'Le consensus est trop bas', juge-t-il dans le résumé de sa note de recherche.



