Arcelormittal : Efface ses pertes, renoue avec les bénéfices

(CercleFinance.com) - Les ventes d'ArcelorMittal au 1er semestre s'établissent à 35,5 Mds$, soit une hausse de 37% par rapport à la même période, un an plus tôt (25,8 Mds$).



L'EBIT semestriel ressort à 7 Mds$, bien loin des -606 M$ enregistrés un an plus tôt, tandis que l'EBITDA s'élève à 8,3 Mds$, contre 1,6 Md$ précédemment.



Dans ces conditions, ArcelorMittal voit son bénéfice semestriel net progresser à 6,3 Mds$, effaçant largement la perte du 1er semestre 2020 (-1,6 Md$), soit un BPA de 5,4 $, contre -1,57 $ il y a douze mois.



Outre ses résultats semestriels, le groupe indique avoir publié son 2e rapport d'action climatique avec un nouvel objectif : réduire de 25% les émissions de carbone d'ici 2030 et même de 35% à même échéance pour les entreprises européennes.



