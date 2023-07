Arcelormittal : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réduit lundi son objectif de cours sur ArcelorMittal, qu'il ramène de 35 à 34 euros tout en déclarant s'attendre à de solides résultats de la part du groupe au deuxième trimestre.



Le bureau d'études, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, dit anticiper une amélioration séquentielle des performances du sidérurgiste, sous l'effet du redressement des 'spreads' en Europe et aux Etats-Unis et de la consolidation de CSP.



Dans sa note, l'analyste rappelle par ailleurs que le géant de l'acier a réduit son capital de l'ordre de 30% au cours des deux ans et demi écoulés suite à l'annulation d'actions rachetées, un phénomène qui implique que sa valorisation actuelle ressort au même niveau qu'en 2020 en dépit de l'amélioration de la qualité de ses actifs et de ses comptes, ce qui le conduit à considérer le titre comme 'attractif'.



DB souligne toutefois que la demande devrait s'affaiblir en seconde partie d'année sur ses principaux marchés occidentaux, rendant nécessaire un rebond de l'activité en Chine avant de pouvoir envisager un rebond du cours de Bourse.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.