Arcelormittal : Date de conversion d'une obligation modifiée

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce la prolongation de la date de conversion de l'obligation convertible de 1 milliard de dollars à placement privé émis le 28 décembre 2009 par l'une de ses filiales luxembourgeoises à 100%.



La date de conversion obligatoire de l'obligation a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024. Les autres caractéristiques principales restent inchangées.



L'obligation a été placée a titre privé auprès du Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et n'est pas cotée, précise ArcelorMittal.



