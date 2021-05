Arcelormittal : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal gagne près de 2% sur fond de propos d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 35 à 40 euros, au lendemain de la publication trimestrielle du géant de la sidérurgie.



'AM devrait afficher une marge acier durablement élevée, bénéficie du levier opérationnel le plus fort, a dé-risqué son bilan et affiche une valorisation attrayante (VE/EBITDA 2022 de deux fois contre six fois historiquement)', conclut-il.



