Arcelormittal : Credit Suisse relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre ArcelorMittal et relève très légèrement son objectif de cours, passant de 24 et 25 USD.



Alors que le bureau d'analyses anticipe une baisse de la demande d'acier en Chine au 2nd semestre 2021, Credit Suisse estime que le prix du minerai devrait augmenter de 150 USD/tonne en 2021 puis 120 USD/tonne en 2022 en raison des difficultés d'approvisionnement.



Le broker augmente ainsi sa prévision d'EBITDA 2021 pour ArcelorMittal de 17%, à 7,4 milliards de dollars.



Selon Credit Suisse, l'exploitation minière devrait encore contribuer de 30 à 40% de l'EBITDA d'ArcelorMittal au cours des deux prochaines années.



