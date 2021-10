Arcelormittal : Credit Suisse relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé jeudi son opinion sur ArcelorMittal, qu'il porte de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 34 à 42 euros.



Dans une note de recherche, le broker rappelle qu'il était passé à 'neutre' sur le titre en début d'année en perspective d'une normalisation de la rentabilité de la branche acier, un phénomène qu'il juge désormais plus qu'intégré dans le cours de Bourse.



Credit Suisse revoit d'ailleurs à la hausse ses prévisions de résultat opérationnel (Ebitda) pour les exercices 2021 et 2022 en raison de l'amélioration des prix réels de l'acier, en Europe comme aux Etats-Unis.



Selon le courtier, la récente faiblesse du cours de Bourse représente un point d'entrée intéressant pour se positionner sur un groupe qui devrait générer un flux de trésorerie disponible de quelque 17,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, ce qui représente l'équivalent d'environ 61% de sa capitalisation boursière actuelle.



