Arcelormittal : Conserve son 'A' dans l'évaluation CDP

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir de nouveau été récompensé par le CDP pour ses performances en matière de transparence des entreprises et d'action contre le changement climatique.



ArcelorMittal a conservé pour la 2e année consécutive sa note A dans l'évaluation 2020 CDP Climate Change, plaçant l'entreprise dans le premier quartile de toutes les sociétés de fusion, de raffinage et de formage de métaux et dans les 10% supérieurs de l'industrie sidérurgique.



Plus tôt dans l'année, la société a annoncé un engagement à l'échelle du groupe pour devenir neutre en carbone d'ici 2050, alors qu'elle vise une réduction de 30% d'ici 2030 de ses activités européennes.



