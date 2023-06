Arcelormittal : Choisit ABB pour équiper un site en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir été choisi pour fournir des systèmes d'électrification et d'automatisation pour le laminoir à froid (CRM) d'acier avancé d'ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) à Hazira, dans l'État indien du Gujarat.



AM/NS India - une joint-venture entre deux des principales sociétés sidérurgiques mondiales ArcelorMittal et Nippon Steel - met en place le nouveau CRM dans le cadre de son plan d'expansion en aval.



La technologie ABB soutiendra une efficacité énergétique accrue et une consommation de zinc optimisée, ce qui conduira à une plus grande durabilité dans le processus de production d'acier.





