Arcelormittal : Cession d'ArcelorMittal USA à Cleveland-Cliffs

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir conclu un accord définitif avec Cleveland-Cliffs pour la vente de 100% du capital d'ArcelorMittal USA.

Selon les termes de l'accord, ArcelorMittal s'attend à recevoir une contrepartie en valeur totale de 1,4 milliard de dollars à la clôture de l'opération.



Environ un tiers de la contrepartie est en liquide (505 millions de dollars). Les deux tiers restants de la contrepartie sont sous forme d'actions.



Cleveland-Cliffs assumera également les passifs d'ArcelorMittal USA, y compris les passifs nets d'environ 0,5 milliard de dollars et les retraites et autres engagements au titre des avantages à l'emploi que Cleveland-Cliffs évalue à 1,5 milliard de dollars.



