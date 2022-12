Arcelormittal : BofA n'est plus à l'achat sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée au secteur européen de l'acier, BofA indique avoir ramené sa recommandation sur le sidérurgiste de 'achat' à 'neutre', avec un nouvel objectif de cours de 28 euros.



S'il reconnaît que le groupe bénéficie aujourd'hui d'une situation bilantielle solide, l'analyste craint que le ralentissement économique à l'oeuvre se traduise par une révision à la baisse des prévisions de résultats établies par le marché.



Dans son étude, BofA rappelle par ailleurs que le cours de l'action s'est apprécié de près de 30% depuis le mois de septembre.



Le professionnel souligne toutefois que la valorisation du titre est loin d'être exigeante à l'heure actuelle et que le groupe pourrait annoncer de nouveaux rachats d'actions, un scénario de nature à compenser, selon lui, d'éventuelles révisions à la baisse des estimations du consensus.



