Arcelormittal : BofA maintient l'achat, objectif 31 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur le titre ArcelorMittal, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 31 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se penche sur les co-entreprises et autres sociétés affiliées détenues par le sidérurgiste, des investissements qu'il valorise autour de 10,8 milliards de dollars.



De son point de vue, cet élément s'avère 'matériel' dans la mesure où il représente plus de 40% de la capitalisation boursière du groupe, qui atteint 26,6 milliards d'euros.



Ces entités incluent, entre autres, AMNS India, qui dispose selon BofA d'un certain potentiel de croissance, mais aussi Calvert, un fournisseur américain d'acier de qualité destiné au secteur de l'automobile.



D'après l'analyste, la valorisation d'ArcelorMittal n'est pas justement récompensée pour ces participations, le marché se basant sur le ratio Valeur d'entreprise/Ebitda pour évaluer la société, alors que l'Ebitda du groupe ne consolide pas les co-entreprises et sociétés affiliées.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.