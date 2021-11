Arcelormittal : Bénéfice net au plus haut depuis 2008

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal publie un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2021, niveau le plus élevé depuis 2008, et à comparer à quatre milliards au trimestre précédent, ainsi qu'un EBITDA en hausse séquentielle de 19,9% à 6,06 milliards.



Le sidérurgiste explique qu'une évolution positive des spreads d'acier a plus que compensé la baisse de 8,4% des expéditions d'acier liée à une demande plus faible ainsi qu'à des contraintes de production et des retards d'expédition des commandes.



'Les perspectives restent positives : la demande sous-jacente devrait continuer à s'améliorer ; et, bien que légèrement inférieurs aux récents records, les prix de l'acier restent à des niveaux élevés', estime le PDG Aditya Mittal.



