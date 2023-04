Arcelormittal : Barclays dégrade à 'pondérer en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé lundi sa recommandation sur le titre ArcelorMittal, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 euros.



Dans une note sectorielle, le broker explique qu'il attend un rebond de 31% des exportations d'acier de la Chine cette année, un élément historiquement lié à un repli de l'action ArcelorMittal.



Barclays précise désormais attendre des exportations nettes de l'ordre de 58 millions de tonnes de la part de la Chine en 2023, contre 25 millions de tonnes jusqu'à présent.



Pour le courtier, cette montée en puissance représente un facteur de risque 'majeur' pour la dynamique favorable dont bénéficient actuellement les sidérurgistes européens.



Ces vents contraires pourraient, en l'espèce, empêcher toute nouvelle revalorisation du titre Arcelor, prévient-il.



S'il dit apprécier la valeur dans une optique de long terme, du fait de sa valorisation attractive et de la rémunération proposée aux actionnaires, le professionnel estime que le redressement de la production chinoise va constituer un élément pénalisation à court terme.



Barclays craint par ailleurs que des difficultés d'approvisionnement en gaz à l'approche de l'hiver prochain relancent les craintes autour de la santé de l'industrie européenne.



