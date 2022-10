Arcelormittal : Barclays ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ArcelorMittal, mais abaisse son objectif de cours de 34 à 32 euros, dans une note sur les sidérurgistes européens dans l'attente de leurs publications au titre du troisième trimestre.



'Le troisième trimestre sera dominé par l'inflation des coûts, mais nous nous attendons à une nouvelle compression des marges au quatrième trimestre en raison d'un décalage des tarifications', prévient le broker.



Barclays ajoute que malgré des volumes déjà plus faibles, il constate toujours des niveaux de stocks élevés dans le système, et considère donc que le déstockage demeure un risque supplémentaire pour le secteur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.