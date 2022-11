Arcelormittal : Baisse de 10% de l'EBITDA à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal publie un résultat net de neuf milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2022, contre 10,9 milliards un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA en baisse d'un peu plus de 10% à 12,9 milliards de dollars.



'La baisse saisonnière des expéditions, la réduction des niveaux de prix exceptionnels, le déstockage et la hausse des coûts de l'énergie se sont combinés pour mettre les bénéfices sous pression au troisième trimestre', explique le PDG Aditya Mittal.



Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net s'est établi à 993 millions de dollars, manquant ainsi le consensus (environ 1,35 milliard) indiqué par le groupe précédemment, et l'EBITDA à 2,66 milliards, supérieur à l'attente moyenne des analystes (2,33 milliards).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le géant de la sidérurgie affiche près de 63 milliards de dollars de ventes, en croissance de près de 13%, malgré des expéditions d'acier en retrait de plus de 8% à 43,3 millions de tonnes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.