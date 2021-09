Arcelormittal : Amendement à l'accord avec le Libéria

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a fait part vendredi soir d'un amendement à l'accord de développement minier avec le gouvernement du Libéria, amendement qui ouvre la voie à l'expansion de ses opérations minières et logistiques dans ce pays.



'Avec cet amendement, ArcelorMittal Liberia augmentera considérablement la production de minerai de fer de qualité supérieure, générant de nouveaux emplois importants et des avantages économiques plus larges pour le Libéria', a affirmé le sidérurgiste.



Le projet d'expansion -qui comprend des installations de traitement, ferroviaires et portuaires- sera l'un des plus grands projets miniers d'Afrique de l'Ouest. Le capital requis pour finaliser le projet devrait être d'environ 0,8 milliard de dollars.



