Arcelormittal : AM/NS va se doter d'un four à arc électrique

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce avoir signé aujourd'hui un accord définitif avec Nippon Steel Corporation portant sur la construction d'un four à arc électrique (EAF) au sein de la joint-venture à 50/50 entre ArcelorMittal et Nippon Steel Corporation, AM/NS Calvert, en Alabama (États- Unis).



D'une capacité de 1,5 million de tonnes, cet EAT devrait coûter quelque 775 millions de dollars, financés par AM/NS Calvert. Les travaux devraient débuter en 2021 pour une entrée en production au cours du premier semestre 2023, précise le communiqué d'ArcelorMittal.



'AM/NS Calvert est déjà l'une des meilleures installations de finition d'acier au monde. L'ajout de cet EAF à la pointe de la technologie va encore renforcer ses capacités et l'amélioration de sa capacité à servir sa gamme complète de clients', assure Brad Davey, directeur général d'ArcelorMittal North America.



