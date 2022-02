Arcelormittal : AlphaValue relève à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé son opinion sur le titre ArcelorMittal, passant de 'alléger' à 'accumuler' suite aux 'solides' résultats annuels 2021 dévoilés la semaine passée par le sidérurgiste.



Selon le bureau d'études, ce relèvement est 'd'autant plus justifié au vu du passage à vide que le titre a récemment subi, en même temps que le reste du marché, alors que son niveau de rentabilité demeure remarquable pour le secteur'.



Dans son étude, AlphaValue explique ne pas s'attendre à ce que les niveaux de prix exceptionnels de l'acier enregistrés l'an dernier se poursuivent cette année, ce qui ne l'empêche pas d'anticiper un exercice 2022 'plutôt bon' avant une normalisation des résultats l'an prochain.



Le cabinet parisien maintient son objectif de 31,9 euros sur la valeur.



