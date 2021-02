Arcelormittal : Achève les travaux du haut fourneau de Gijón

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal Asturias a achevé son projet d'injection de gaz de cokerie au sein du haut fourneau B dans son usine de Gijón (Espagne), 'une étape stratégique pour réduire les émissions de CO2 et les coûts d'exploitation, grâce à une consommation de coke plus faible', annonce le géant de la sidérurgie.



Le projet Asturias est basé sur l'idée de réduire la quantité de CO2 générée dans le processus de production de métal chaud, en réutilisant une partie du gaz généré dans les batteries du four à coke.



ArcelorMittal Europe a comme objectif de réduire ses émissions de CO2 de 30% d'ici 2030 et l'ambition d'atteindre la neutralité d'ici 2050.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel