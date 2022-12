Arcelormittal : Achète une société de recyclage de ferraille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce aujourd'hui l'acquisition de Riwald Recycling, une entreprise hollandaise spécialisée dans le recyclage de ferraille. L'opération devrait être finalisée avant a fin du mois de janvier 2023.



Riwald Recycling a été fondée en 1989. La société exploite deux parcs à ferraille à Almelo et Beverwijk (Pays-Bas) disposant chacun d'un accès à la mer.



Riwald a traité plus de 330 000 tonnes de ferraille en 2021 et s'approvisionne en matériaux auprès d'un large éventail de fournisseurs.



' Il s'agit de la troisième acquisition de recyclage de métaux que nous avons entreprise cette année, renforçant le rôle important que la ferraille peut jouer dans nos efforts de décarbonation et d'atteindre notre objectif de réduire de 35 % l'intensité carbone de l'acier que nous produisons en Europe d'ici 2030', a commenté Geert Van Poelvoorde, à la tête d'ArcelorMittal Europe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.