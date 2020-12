Arcelormittal : Accord d'investissement avec Invitalia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait part de la signature d'un accord d'investissement ferme avec l'entreprise publique italienne Invitalia pour constituer un partenariat public-privé, se traduisant par une recapitalisation d'AM InvestCo.



Invitalia investira deux tranches successives, de respectivement 400 et jusqu'à 680 millions d'euros, dans AM InvestCo, la filiale d'ArcelorMittal destinée à racheter les activités Ilva et qui sera donc placée sous contrôle conjoint.



Le plan industriel convenu entre AM InvestCo et Invitalia prévoit un investissement dans des technologies de fabrication d'acier à émissions de carbone plus basses, dont la construction d'un four à arc électrique de 2,5 millions de tonnes.



