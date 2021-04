Arcelormittal : Accord avec l'indien Infosys

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant indien des services informatiques Infosys a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration stratégique sur le long terme avec ArcelorMittal, le premier sidérurgiste mondial.



Aux termes de l'accord, Infosys aidera le producteur d'acier à accélérer sa transformation numérique, notamment via la gestion d'applications pour le compte de sa filiale européenne.



Infosys travaillera avec ArcelorMittal Europe afin d'identifier les meilleures pratiques et optimiser l'environnement informatique de la division.



Le groupe indien a également été chargé de développer un système de gestion de processus d'affaires (BPM) destiné au centre de services partagés du centre d'excellence d'ArcelorMittal Europe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.