Arcelormittal : Accord avec Gestamp dans l'acier circulaire

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi la signature d'un accord avec l'équipementier automobile espagnol Gestamp visant à favoriser la circularité de l'acier utilisé au sein de la production de véhicules.



Les deux groupes expliquent vouloir mettre en oeuvre un modèle circulaire destiné à renforcer le recyclage de l'acier, après avoir testé avec succès, l'an dernier, l'utilisation d'un acier à faibles émissions de carbone et à haute teneur en ferraille pour la fabrication de pièces automobiles qui ont été utilisées en Espagne et dans toute l'Europe.



'Ce nouvel accord garantit aux constructeurs automobiles un accès à de l'acier leur permettant de réduire leur empreinte carbone', soulignent-ils dans un communiqué.



L'an dernier, ArcelorMittal avait commencé à produire ArcelorMittal XCarb, un acier à base de matériaux renouvelés et fabriqués à partir d'énergies renouvelables affichant une intensité carbone inférieure de 70% aux générations antérieures du même produit.



